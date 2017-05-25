Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жулиано и Джеко стали лучшими бомбардирами футбольной Лиги Европы сезона-2016/17

Спорт
25 мая, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Кроме того, бразильский полузащитник "Зенита" Жулиано стал лучшим ассистентом турнира, отметившись шестью голевыми передачами, а также лучшим игроком Лиги Европы по системе "гол+пас"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Полузащитник российского "Зенита" Жулиано и нападающий итальянской "Ромы" Эдин Джеко стали лучшими бомбардирами основного розыгрыша футбольной Лиги Европы сезона-2016/17.

Смотрите также

"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы

Оба футболиста провели по восемь матчей и забили по восемь голов. Нападающий бельгийского "Гента" Калифа Кулибали забил девять мячей, но на его счету 13 проведенных игр с учетом квалификационных матчей.

Кроме того, Жулиано стал лучшим ассистентом турнира, отметившись шестью голевыми передачами, и лучшим игроком Лиги Европы по системе "гол+пас" (14).

26-летний Жулиано перешел в "Зенит" из бразильского "Гремио" летом 2016 года. В нынешнем сезоне в активе бразильца 17 голов в 38 матчах за "Зенит": восемь - в чемпионате России (28 игр), восемь - в Лиге Европы (8), один - в Кубке России (2).

"Зенит" выбыл из турнира на стадии 1/16 финала, уступив по сумме двух матчей бельгийскому "Андерлехту".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
По подозрению в убийстве девочки, найденной в реке в Краснодарском крае, задержан ее дядя
2
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
3
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
4
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
5
Реновация коснется 500 кварталов в Москве
6
В Москве в торговом центре "Кристалл" произошел пожар
7
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
Темы дня
Загрузка...
Реклама