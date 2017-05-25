Жулиано и Джеко стали лучшими бомбардирами футбольной Лиги Европы сезона-2016/17

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Полузащитник российского "Зенита" Жулиано и нападающий итальянской "Ромы" Эдин Джеко стали лучшими бомбардирами основного розыгрыша футбольной Лиги Европы сезона-2016/17.

Оба футболиста провели по восемь матчей и забили по восемь голов. Нападающий бельгийского "Гента" Калифа Кулибали забил девять мячей, но на его счету 13 проведенных игр с учетом квалификационных матчей.

Кроме того, Жулиано стал лучшим ассистентом турнира, отметившись шестью голевыми передачами, и лучшим игроком Лиги Европы по системе "гол+пас" (14).

26-летний Жулиано перешел в "Зенит" из бразильского "Гремио" летом 2016 года. В нынешнем сезоне в активе бразильца 17 голов в 38 матчах за "Зенит": восемь - в чемпионате России (28 игр), восемь - в Лиге Европы (8), один - в Кубке России (2).

"Зенит" выбыл из турнира на стадии 1/16 финала, уступив по сумме двух матчей бельгийскому "Андерлехту".