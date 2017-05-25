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Уэйн Руни пожертвовал £100 тыс. семьям погибших и пострадавших в теракте в Манчестере

Спорт
25 мая, 14:16 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, мая. /ТАСС

Ранее стало известно, что известный в прошлом игрок МЮ Фил Невилл направил еду находящимся в больнице пострадавшим во время теракта, а также персоналу Королевской детской больницы Манчестера

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Уэйн Руни

Уэйн Руни

© EPA/PETER POWELL

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Уэйн Руни пожертвовал £100 тыс. фунтов стерлингов (почти $126 тыс.) семьям погибших и пострадавших в теракте в Манчестере. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

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© EPA/VASSIL DONEV

"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы

"В жизни бывают моменты, которые застигают тебя врасплох и неминуемо влияют на тебя. Вечер понедельника был одним из таких", - говорится в заявлении футболиста на сайте его благотворительного фонда. Там же любой желающий может последовать примеру звезды манкунианцев и перевести на счет фонда 5 фунтов, которые затем также будут переданы пострадавшим.

"Будучи сам отцом, я в ужасе от того, что этот вечер так трагически закончился для стольких молодых людей. Мое сердце - со всеми, кого так или иначе затронули эти события", - отметил Руни в своем заявлении.

Ранее стало известно, что известный в прошлом игрок МЮ Фил Невилл направил еду находящимся в больнице пострадавшим во время теракта, а также персоналу Королевской детской больницы Манчестера.

Накануне "Манчестер Юнайтед" обыграл голландский "Аякс" со счетом 2:0 в финале Лиги Европы, посвятив первую победу в истории клуба в данном турнире жертвам теракта в Манчестере. Перед матчем состоялась минута молчания в память о погибших в результате теракта, который в понедельник произошел в Манчестере и унес жизни 22 человек. Футболисты вышли на поле в траурных повязках.

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Расследование теракта в Манчестере Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
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