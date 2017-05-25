"Манчестер Сити" и МЮ пожертвовали £1 млн в пользу родственников жертв теракта

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Английские футбольные клубы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" совместно пожертвовали £1 млн в фонд помощи пострадавшим и родственникам жертв теракта в Манчестере. Об этом сообщают пресс-службы обоих клубов.

"Красная и синяя половины Манчестера объединились, чтобы поддержать город, который они называют своим домом уже более 120 лет, и который был глубоко поражен трагическими событиями, произошедшими в понедельник", - говорится в заявлении.

Фонд помощи пострадавшим и родственникам жертв теракта, организованный в сотрудничестве с Британским красным крестом собрал около двух миллионов фунтов в последние 24 часа. После пожертвования футбольных клубов объем собранных средств достиг отметки в £3 млн.

В среду "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 победил голландский "Аякс" и впервые выиграл Лигу Европы. Перед матчем состоялась минута молчания в память о погибших в результате теракта. Французский полузащитник команды Поль Погба посвятил трофей жертвам теракта.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел вечером 22 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. Жертвами теракта стали 22 человека, еще 64 получили ранения.