Американский велогонщик ван Гардерен выиграл 18-й этап многодневки "Джиро д' Италия"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Американец Тиджей ван Гардерен из команды BMC стал победителем 18-го этапа шоссейной многодневной велогонки "Джиро д'Италия". Ван Гардерен преодолел дистанцию 137 км за 3 часа 54 минуты 3 секунды.

Второе место занял голландец Брам Танкинк (Lotto Team), третье - бельгиец Юрген ван ден Брук (Lotto Team).

В генеральном зачете продолжает лидировать голландский гонщик из Sunweb Том Дюмулен. Россиянин из швейцарской команды "Катюша-Альпесин" Ильнур Закарин занимает пятое место, отставая от лидера на 2 минуты 40 секунд.

Следующий этап состоится 26 мая. Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.