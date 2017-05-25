Черчесов: Акинфеев может пропустить начало австрийского сбора

ХИМКИ /Московская область/, 25 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вратарь сборной России Игорь Акинфеев может отправиться на австрийский сбор на несколько дней позже команды. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Тренировка российской команды прошла в четверг на "Арене-Химки". Нападающий Артем Дзюба на поле не появился. Акинфеев пропустил первую половину занятия.

"Дзюба тренировался в зале, это было планово. Акинфеев тоже работал в зале, его беспокоит пятка. Сегодня подумаем, на два-три дня он может задержаться, подлечиться, чтобы прилететь к нам здоровым и готовым", - сказал Черчесов.

Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами.

Российская сборная выступит в группе А Кубка конфедераций. 17 июня в Санкт-Петербурге она встретится с командой Новой Зеландии, 21 июня в Москве - с командой Португалии, 24 июня в Казани - с командой Мексики.