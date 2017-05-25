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Сборная России по футболу начала тренировки в преддверии Кубка конфедераций

Спорт
25 мая, 16:36 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

26 мая команда отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт

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© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

ХИМКИ /Московская область/, 25 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболисты сборной России начали первое тренировочное занятие в рамках подготовки к домашнему Кубку конфедераций, в нем не участвует нападающий "Зенита" Артем Дзюба, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Тренировка российской команды проходит на подмосковной "Арене-Химки". В занятии принимают участие 25 футболистов. Из вызванных в сборную России игроков, помимо Дзюбы, также на тренировке отсутствуют голкипер Владимир Габулов и полузащитник Роман Нойштедтер, которые присоединятся к команде позже.

Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами.

Российская сборная выступит в группе А Кубка конфедераций. 17 июня в Санкт-Петербурге она встретится с командой Новой Зеландии, 21 июня в Москве - с командой Португалии, 24 июня в Казани - с командой Мексики.

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