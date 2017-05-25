Габулов и Нойштедтер пропустят первую тренировку сборной России перед Кубком конфедераций

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ХИМКИ /Московская область/, 25 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вратарь Владимир Габулов и полузащитник Роман Нойштедтер пропустят первую тренировку сборной России по футболу в рамках подготовки к Кубку конфедераций. Об журналистам сообщили в пресс-службе сборной России.
"Команда собралась. Подготовку начали 26 футболистов. По взаимной договоренности Габулов находится в расположении тульского "Арсенала", Нойштедтер - в расположении "Фенербахче". Они присоединятся к команде позднее", - сообщили журналистам в пресс-службе сборной России.
Тренировка российской команды пройдет в четверг на "Арене-Химки".
Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами.
Российская сборная выступит в группе А Кубка конфедераций. 17 июня в Санкт-Петербурге она встретится с командой Новой Зеландии, 21 июня в Москве - с командой Португалии, 24 июня в Казани - с командой Мексики.