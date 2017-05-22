Глушаков надеется, что сборная России выступит на Кубке конфедераций, как "Спартак" в РФПЛ

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник сборной России и футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков надеется, что национальная команда выступит на Кубке конфедераций 2017 года, как красно-белые в чемпионате России. Об этом он рассказал журналистам.

В сезоне-2016/17 чемпионата России "Спартак" стал победителем за три тура до конца первенства. Кубок конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

"Впереди Кубок конфедераций со сборной, это для меня самое главное сейчас, а дальше будет Суперкубок России и Лига чемпионов. В этом году у нас играла команда, только благодаря ей ты можешь стать таким игроком, ведь один ты не сможешь стать чемпионом. У нас шесть человек в сборной, поэтому постараемся все перенести на нее и, надеюсь, получится все так же, как у "Спартака", - сказал Глушаков.

В понедельник Российский футбольный союз признал Глушакова лучшим игроком чемпионата России прошедшего сезона. "Я не думал о премии, просто играл в футбол, а дальше люди оценили мою игру и выбрали меня. Если меня признали лучшим игроком, то это лучший сезон в карьере, но жизнь на этом не останавливается, надо продолжать двигаться вперед. Один раз - это вспышка, но хочется больше и больше", - отметил полузащитник.