Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глушаков надеется, что сборная России выступит на Кубке конфедераций, как "Спартак" в РФПЛ

Спорт
22 мая, 21:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В сезоне-2016/17 чемпионата России "Спартак" стал победителем за три тура до конца первенства

Поделиться
Материал из 1 страницы
Денис Глушаков

Денис Глушаков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник сборной России и футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков надеется, что национальная команда выступит на Кубке конфедераций 2017 года, как красно-белые в чемпионате России. Об этом он рассказал журналистам.

Смотрите также
Вице-премьер РФ Виталий Мутко и президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин

Доминирование "Спартака" и дебаты по календарю: РФС и РФПЛ подвели итоги сезона

В сезоне-2016/17 чемпионата России "Спартак" стал победителем за три тура до конца первенства. Кубок конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

"Впереди Кубок конфедераций со сборной, это для меня самое главное сейчас, а дальше будет Суперкубок России и Лига чемпионов. В этом году у нас играла команда, только благодаря ей ты можешь стать таким игроком, ведь один ты не сможешь стать чемпионом. У нас шесть человек в сборной, поэтому постараемся все перенести на нее и, надеюсь, получится все так же, как у "Спартака", - сказал Глушаков.

В понедельник Российский футбольный союз признал Глушакова лучшим игроком чемпионата России прошедшего сезона. "Я не думал о премии, просто играл в футбол, а дальше люди оценили мою игру и выбрали меня. Если меня признали лучшим игроком, то это лучший сезон в карьере, но жизнь на этом не останавливается, надо продолжать двигаться вперед. Один раз - это вспышка, но хочется больше и больше", - отметил полузащитник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве ожидается "розовое" лето
2
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
3
Фракция "Блока Петра Порошенко" выступила против введения виз с РФ
4
Дорога к храму - от Крымского моста до мощей Николая Чудотворца
5
Избитый в Мексике россиянин пришел в сознание
6
В Москве более 25 тысяч человек поклонились мощам Николая Чудотворца
7
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась на полтора километра
Темы дня
Загрузка...
Реклама