Черчесов: защитник Нойштедтер присоединится к сборной России 28 мая

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ХИМКИ /Московская область/, 25 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник сборной России Роман Нойштедтер прибудет в расположение национальной команды 28 мая. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов.
Тренировка российской команды прошла в четверг на "Арене-Химки". Нойштедтер продолжает выступление за "Фенербахче" в чемпионате Турции, который до сих пор не завершился.
"Два дня назад я разговаривал с Диком Адвокатом, чисто юридически они абсолютны правы и могут отпустить его за 14 дней до первого матча. Но мы с ними договорились. Он присоединится к нам 28 мая", - сказал Черчесов.
Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами.
Российская сборная выступит в группе А Кубка конфедераций. 17 июня в Санкт-Петербурге она встретится с командой Новой Зеландии, 21 июня в Москве - с командой Португалии, 24 июня в Казани - с командой Мексики.