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Черчесов призвал не драматизировать ситуацию вокруг газона стадиона "Санкт-Петербург"

Спорт
25 мая, 19:17 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Третий тестовый для арены матч ("Зенит" - "Краснодар") не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион "Петровский"

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Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 25 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал не относиться негативно к ситуации с заменой газона на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом он рассказал журналистам.

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Стадион "Санкт-Петербург"

Стоимость работ по замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" составит до 3 млн руб.

Третий тестовый для арены матч ("Зенит" - "Краснодар") не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион "Петровский". Позднее было принято решение о замене газона стадиона "Санкт-Петербург".

"Тренировка на стадионе в Санкт-Петербурге у нас будет, это обязательная процедура. Все профессиональные люди - решили поменять газон, его поменяют. Арена будет в порядке, не надо быть настроенными пессимистично", - сказал Черчесов.

"Чтобы понять, какое поле из арен Кубка конфедераций лучшее, нужно на них сыграть. В Сочи мы играли, поляна там великолепная. "Открытие-Арену" я видел только сверху. В Казани я не был, в Санкт-Петербурге - тем более. Думаю, в организационном плане будет все нормально", - добавил главный тренер сборной России.

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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