Смолов признался, что для него имела значение победа в бомбардирской гонке РФПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 25 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России по футболу и "Краснодара" Федор Смолов заявил, что для него было важно подтвердить статус лучшего бомбардира чемпионата России в завершившемся сезоне. Об этом он рассказал журналистам.

По итогам прошедшего сезона Смолов второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Нападающий записал на свой счет 18 мячей в 22 играх.

"Не стану лукавить, по ходу сезона ставил задачу стать лучшим бомбардиром. Подтвердить успех важнее, чем его добиться. Но больше эмоций принесло попадание клуба в еврокубки" - сказал Смолов.

Форвард был вызван в сборную России для подготовки к Кубку конфедераций. Тренировка команды прошла в четверг на "Арене-Химки".

"Самочувствие отличное, - сообщил Смолов. - В команде ничего не изменилось, я работал с Черчесовым еще до сборной, поэтому с его требованиями знаком. С удовольствием всегда приезжаю в сборную, но из-за травмы не удавалось в последних матчах присутствовать на поле. Со здоровьем у меня все хорошо".

Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами.