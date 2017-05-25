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"Метрострой" не привлекал северокорейских рабочих при возведении стадиона в Петербурге

Спорт
25 мая, 21:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, мая. /ТАСС

В четверг английская газета Guardian опубликовала статью, в которой утверждается, что при строительстве стадиона "Санкт-Петербург" нарушались права рабочих

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Строительство стадиона "Санкт-Петербург"

Строительство стадиона "Санкт-Петербург"

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Компания "Метрострой", являющаяся последним генеральным подрядчиком строительства стадиона "Санкт-Петербург", не привлекала северокорейских рабочих, сообщили ТАСС в компании.

В четверг английская газета Guardian опубликовала статью, в которой утверждается, что при строительстве стадиона "Санкт-Петербург" нарушались права рабочих. Издание утверждает, что главы четырех футбольных федераций (Швеции, Дании, Норвегии и Исландии) написали письмо президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в связи с обеспокоенностью условиями труда северокорейских рабочих при строительстве арены в Санкт-Петербурге. При этом издание приводит ответ главы ФИФА, в котором отмечается, что инспекция ФИФА установила факты использования на стройке санкт-петербургского стадиона рабочих из КНДР. Однако, как отметил глава международной федерации, проверка ФИФА в марте 2017 года установила, что таких случаев больше нет.

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"Конкретно у "Метростроя" северокорейских рабочих не было", - уточнили в компании. При этом в "Метрострое" затруднились ответить на вопрос о наличии северокорейских работников у субподрядных организаций, которых было более 100. В правительстве Санкт-Петербурга пока ситуацию не комментируют.

Условия труда

Ранее комитет по строительству сообщал, что весь период ведения строительных работ было тесное взаимодействие с Государственной инспекцией труда в Санкт-Петербурге, управлением Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и иными контролирующими и надзорными органами.

В соответствии с нормами действующего законодательства российскому и иностранному персоналу были обеспечены необходимые условия труда и проживания: велась работа вахтовым методом, рабочими соблюдался посменный график труда либо восьмичасовой рабочий день, осуществлялись регулярные выплаты заработной платы, регулярно проводился инструктаж по технике безопасности, контроль за наличием спецодежды и средств индивидуальной защиты.

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Был утвержден фиксированный график обеденных перерывов с организацией питания вблизи бытовых городков в двух столовых. Также соответствовали всем нормам и условия проживания рабочих в гостиницах: душевые, туалеты, прачечная, сушильные комнаты, кухня. От места проживания до места работы, а также до ближайших транспортных узлов был организован трансфер на автобусах.

Ход строительства

Строительство стадиона "Санкт-Петербург" началось в 2007 году, его официальное открытие состоялось 22 апреля 2017 года матчем чемпионата России "Зенит - "Урал". Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018.

В ходе строительства арены администрация Петербурга сменила генподрядчика. В июле она объявила о расторжении контракта на достройку стадиона с компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя") и передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания "Метрострой".

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