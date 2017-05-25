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Телеканал "Матч ТВ" не планирует масштабных сокращений

Спорт
25 мая, 21:58 дата обновления: 25 мая, 22:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Ранее в интернете появилась видео, в котором комментатор Геннадий Орлов рассказал, что он выведен за штат, а "Матч ТВ" "уже обанкротили"

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© Михаил Метцель/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Субхолдинг "ГПМ Матч" не планирует проводить масштабные сокращения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала "Матч ТВ".

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Геннадий Орлов

Телекомментатор Орлов заявил, что видео с его словами о банкротстве "Матч ТВ" смонтировали

Ранее в интернете появилась ссылка на съемку с участием Геннадия Орлова, работающего на "Матч ТВ", и телекомментаторов Кирилла Дементьева и Алексея Андронова. На видео Орлов рассказал, что он выведен за штат, что "Матч ТВ" "уже обанкротили" и что телеканал за полтора года истратил трехлетний бюджет.

"Как мы ранее и сообщали, никаких масштабных сокращений субхолдинг "ГПМ Матч" не планирует. Любые личностные оценки деятельности субхолдинга "ГПМ Матч" оставляем без комментариев. Мы не имеем возможности давать опровержения после каждого сказанного кем-либо слова. Если субхолдинг "ГПМ Матч" будет планировать какие-либо "масштабные" изменения, мы обязательно об этом сообщим заблаговременно", - говорится в сообщении пресс-службы "Матч ТВ".

Телеканал "Матч ТВ" начал вещание в ноябре 2015 года.

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