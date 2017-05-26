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СМИ: Криштиану Роналду может грозить до пяти лет тюрьмы за неуплату налогов

Спорт
26 мая, 3:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Накануне испанская радиостанция Cadena SER сообщила, что португальский футболист может быть оштрафован на €8 млн и получить четырехмесячный тюремный срок за неуплату налогов

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA/MARISCAL

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Португальский футболист испанского "Реала" Криштиану Роналду может получить тюремный срок от 15 месяцев до пяти лет за неуплату налогов. Об этом сообщает испанское издание Marca.

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Криштиану Роналду

Роналду может быть оштрафован на €8 млн и получить тюремный срок за неуплату налогов

Накануне испанская радиостанция Cadena SER сообщила, что португальский футболист может быть оштрафован на €8 млн и получить четырехмесячный тюремный срок за неуплату налогов, в которой он обвиняется налоговой службой Испании.

Газета отмечает, что минфин Испании поддержал обвинения налоговой службы в адрес Роналду. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 год (около €600 тыс. ежегодно) Криштиану Роналду может получить тюремный срок до пяти лет. Однако финансовые эксперты, к которым обратилось издание, сообщили, что смягчающие факторы, такие как признание вины и полная выплата указанных сумм, повлияют на вынесение вердикта судом, который может сократить приговор до 15 месяцев.

Кроме того, если его действия будут расценены как административное правонарушение, то португалец должен будет выплатить только штраф и положенную сумму налогов.

Сообщается, что Роналду провел деньги, полученные от реализации своих имиджевых прав, через офшорные фирмы на Виргинских островах. В 2014 году, до начала любых расследований, футболист полностью урегулировал ситуацию с налогами. Он выплатил €6 млн, внеся их в налоговую декларацию за 2014 год. Некоторые инспекторы считают, что португалец должен был подать дополнительную налоговую декларацию за все года, а не комбинировать все налоги в один год.

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