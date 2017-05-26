Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Леброн Джеймс опередил Майкла Джордана и стал самым результативным игроком в плей-офф НБА

Спорт
26 мая, 5:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

В пятом матче полуфинальной серии с "Бостоном" Джеймс набрал 35 очков, после чего в его активе стало 5995 очков в 212 матчах плей-офф за всю карьеру

Поделиться
Материал из 1 страницы
Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

© EPA/CJ GUNTHER

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс набрал 29 очков в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Бостоном" и стал самым результативным игроком в матчах плей-офф в истории лиги.

Смотрите также
Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс (слева) против Стефена Карри из "Голден Стэйт" в матче финала плей-офф НБА 2016 года

"Кливленд" вышел в финал плей-офф НБА, где в третий раз подряд сыграет с "Голден Стэйт"

32-летний Джеймс превзошел достижение легендарного Майкла Джордана, который в 179 играх в плей-офф НБА набрал 5987 очков. 32-летний Джеймс превзошел достижение легендарного Майкла Джордана, который в 179 играх в плей-офф НБА набрал 5987 очков. Джеймс в пятом матче с "Бостоном" набрал 35 очков, а всего в его активе стало 5995 очков в 212 матчах плей-офф. На третьем месте в списке самых результативных игроков в плей-офф НБА в истории идет Карим Абдул-Джаббар, набравший 5762 очка за 237 матчей.

"Кливленд" выиграл в пятом матче серии со счетом 135:102 и в третий раз подряд вышел в финал плей-офф НБА, где также в третий раз сыграет против клуба "Голден Стэйт". 

Джеймс выступает за "Кливленд" с 2014 года, ранее он играл за клуб в период с 2003 по 2010 год. На протяжении четырех сезонов выступал за "Майами" (2010-2014). Всего он трижды становился чемпионом НБА. Джеймс - четвертый игрок в истории лиги, трижды получавший приз самому ценному игроку финала.

Джордан является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе "Чикаго" (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления
3
Трамп пока не определился с отношением к антироссийским санкциям
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
6
Закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума внесен в правительство
7
Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"
Темы дня
Загрузка...
Реклама