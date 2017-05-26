Леброн Джеймс опередил Майкла Джордана и стал самым результативным игроком в плей-офф НБА

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс набрал 29 очков в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Бостоном" и стал самым результативным игроком в матчах плей-офф в истории лиги.
32-летний Джеймс превзошел достижение легендарного Майкла Джордана, который в 179 играх в плей-офф НБА набрал 5987 очков. 32-летний Джеймс превзошел достижение легендарного Майкла Джордана, который в 179 играх в плей-офф НБА набрал 5987 очков. Джеймс в пятом матче с "Бостоном" набрал 35 очков, а всего в его активе стало 5995 очков в 212 матчах плей-офф. На третьем месте в списке самых результативных игроков в плей-офф НБА в истории идет Карим Абдул-Джаббар, набравший 5762 очка за 237 матчей.
"Кливленд" выиграл в пятом матче серии со счетом 135:102 и в третий раз подряд вышел в финал плей-офф НБА, где также в третий раз сыграет против клуба "Голден Стэйт".
Джеймс выступает за "Кливленд" с 2014 года, ранее он играл за клуб в период с 2003 по 2010 год. На протяжении четырех сезонов выступал за "Майами" (2010-2014). Всего он трижды становился чемпионом НБА. Джеймс - четвертый игрок в истории лиги, трижды получавший приз самому ценному игроку финала.
Джордан является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе "Чикаго" (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).
5,989: the most Playoff points EVER.@KingJames is the new leading scorer in @NBAHistory. #StriveForGreatness pic.twitter.com/BYGPjbacRl— Cleveland Cavaliers (@cavs) 26 мая 2017 г.