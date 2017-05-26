Менеджер: Ласицкене еще могут пригласить на этап "Бриллиантовой лиги" в Лондоне

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СОЧИ, 26 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Организаторы лондонского этапа "Бриллиантовой лиги" еще могут изменить свое решение и допустить российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене (Кучину) к участию в турнире. Такое мнение ТАСС высказала менеджер спортсменки Ольга Назарова.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешила некоторым российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти легкоатлетов, в числе которых и действующая чемпионка мира Ласицкене.
"Вполне допускаю, что британцы могут изменить свою позицию и пригласить к себе на соревнования Марию, - заметила Назарова. - Как только спортсменка начнет показывать высокие результаты, а я очень надеюсь на это, то все может измениться".
Спортсменка откроет летний сезон 27 мая этапом "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, затем ее ждут турниры этой же серии, которые пройдут в Риме (8 июня) и Стокгольме (18 июня). Ласицкене хотела бы выступить и на июльском этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне, однако, как сообщила ранее Назарова, организаторы этого этапа загодя приняли решение не приглашать россиян.
Этап "Бриллиантовой лиги" в Лондоне состоится 9 июля. Там же с 5 по 13 августа пройдет летний чемпионат мира, на котором Ласицкене имеет право выступить автоматически как победительница последнего мирового первенства.