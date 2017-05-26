Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер ХК ЦСКА Никитин готов продолжить работу в сборной России

Спорт
26 мая, 14:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Никитин входит в тренерский штаб национальной команды с 2011 года, и в качестве тренера принял участие в Олимпийских играх 2014 года, шести чемпионатах мира и Кубке мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игорь Никитин (в центре)

Игорь Никитин (в центре)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Новый главный тренер ЦСКА Игорь Никитин готов продолжить работу в тренерском штабе сборной России по хоккею. Об этом он рассказал журналистам.

Никитин входит в тренерский штаб национальной команды с 2011 года, и в качестве тренера принял участие в Олимпийских играх 2014 года, шести чемпионатах мира и Кубке мира. Он победитель чемпионатов мира 2012 и 2014 годов, серебряный (2015) и бронзовый призер (2016, 2017) турниров.

Смотрите также
Игорь Никитин

Контракт ЦСКА с главным тренером Никитиным рассчитан на три года

"Я останусь в первой сборной, если такое решение будет принято", - сказал Никитин.

ЦСКА объявил о назначении Никитина главным тренером команды 24 мая. По его словам, полностью состав тренерского штаба станет известен в ближайшее время.

"В штабе остается тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков, а также Владимир Чебатуркин. У меня было не так много времени, чтобы определиться (с составом тренерского штаба) - сейчас занимаюсь этим вопросом, на данный момент не готов озвучить фамилии. В ближайшую неделю вопрос будет закрыт. По тренеру вратарей пока не готов говорить", - пояснил он.

В минувшем сезоне ЦСКА дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил "Локомотиву".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
9
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу Европы
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
3
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
4
Володин назвал просьбы о проверках кинокомпании Учителя личной инициативой Поклонской
5
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
6
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама