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Контракт ЦСКА с главным тренером Никитиным рассчитан на три года

Спорт
26 мая, 14:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам президента клуба Игоря Есмантовича, контракт заключен на такой срок, чтобы тренер смог плодотворно работать

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Игорь Никитин

Игорь Никитин

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Контракт между московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА и главным тренером команды рассчитан на три года. Об этом журналистам сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

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Игорь Никитин назначен на пост главного тренера ХК ЦСКА

ЦСКА оставался без главного тренера с 23 марта, когда был расторгнут контракт с Дмитрием Квартальновым. В среду московский клуб объявил о том, что команду возглавил 44-летний Никитин.

"Контракт на три года. Он заключен на такой срок, чтобы Никитин смог плодотворно работать и выстроить стратегию клуба", - сказал Есмантович.

Никитин начал тренерскую карьеру в 2008 году в омском "Авангарде", где в течение короткого периода также исполнял обязанности главного тренера клуба. В системе ЦСКА специалист работает с 2014 года. Также с 2011 года Никитин работает в тренерском штабе сборной России.

У главного менеджера ЦСКА по селекционной работе Сергея Федорова контракт с клубом истекает в этом году. "Вопрос продолжения его работы находится в компетенции наблюдательного совета - пока никаких указаний по нему мне не поступало", - отметил он. 

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