Есмантович: хоккеист Капризов, вероятно, останется в ЦСКА больше, чем на два года

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МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккейный клуб ЦСКА договорился с форвардом Кириллом Капризовым о продлении контракта на срок более двух лет. Об этом журналистам сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.
Капризов перешел в ЦСКА из "Салавата Юлаева" в обмен на денежную компенсацию. В уфимском клубе нападающий провел в последнем сезоне 54 матча, в которых набрал 45 очков (23+22). В этом же сезоне он установил рекорд по результативности для игроков не старше 20 лет (42 очка в 43 матчах), побив достижение Евгения Кузнецова пятилетней давности.
"Сегодня прошли переговоры с отцом Кирилла Капризова. В принципе есть договоренность, что игрок задержится в России больше, чем на один сезон. Мы бы хотели, чтобы он остался больше, чем на два года", - сказал Есмантович.
В составе молодежной сборной России Капризов в этом году стал бронзовым призером чемпионата мира, а также лучшим бомбардиром и снайпером турнира.