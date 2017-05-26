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Укладку нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" завершат 28 мая

Спорт
26 мая, 21:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что работы по укладке нового газона на стадионе будут стоить порядка 3 млн рублей

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Газон стадиона "Санкт-Петербург"

Газон стадиона "Санкт-Петербург"

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" будет завершена 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.

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Стоимость работ по замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" составит до 3 млн руб.

"В целях безусловного исполнения обязательств принято консолидированное решение, и уже осуществляется замена газона футбольного поля на качественный рулонный газон. К 28 мая будет завершена укладка и начнется прошивка нового газона", - цитирует слова вице-губернатора пресс-служба.

Ранее сообщалось, что работы по укладке нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" будут стоить порядка 3 млн рублей. Кто будет оплачивать работы, не уточнялось.

Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург", вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой "Зенит" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал". 7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой "Зенит" потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1). Третий тестовый матч между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион "Петровский".

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.

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