Укладку нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" завершат 28 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" будет завершена 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.

"В целях безусловного исполнения обязательств принято консолидированное решение, и уже осуществляется замена газона футбольного поля на качественный рулонный газон. К 28 мая будет завершена укладка и начнется прошивка нового газона", - цитирует слова вице-губернатора пресс-служба.

Ранее сообщалось, что работы по укладке нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" будут стоить порядка 3 млн рублей. Кто будет оплачивать работы, не уточнялось.

Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург", вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой "Зенит" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал". 7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой "Зенит" потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1). Третий тестовый матч между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион "Петровский".

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.