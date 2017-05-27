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СМИ: Роналду добровольно выплатил €6 млн в качестве компенсации за уклонение от налогов

Спорт
27 мая, 3:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Ранее минфин Испании поддержал обвинения налоговой службы в адрес футболиста на общую сумму около €16 млн

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Нападающий футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду

Нападающий футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду

© EPA/MARISCAL

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Португальский футболист испанского "Реала" Криштиану Роналду добровольно выплатил €6 млн в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов, в котором он обвиняется. Об этом сообщает испанское издание Marca.

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СМИ: Криштиану Роналду может грозить до пяти лет тюрьмы за неуплату налогов

Ранее минфин Испании поддержал обвинения налоговой службы в адрес Роналду. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 гг, и части 2014 года на общую сумму более €15 млн Криштиану Роналду может грозить тюремный срок до пяти лет. Финансовые эксперты, к которым обратилось издание, сообщили, что смягчающие факторы, такие как признание вины и полная выплата указанных сумм, повлияют на вынесение вердикта судом, который может сократить приговор до 15 месяцев.

Отмечается, что футболист уже заплатил €6 млн компенсации, хотя налоговая служба требует полной оплаты суммы, которая составляет около €16 млн (с учетом штрафа), что позволит ему избежать уголовного производства.

По данным налоговой службы Криштиану Роналду провел деньги, полученные от реализации своих имиджевых прав, через офшорные фирмы на Виргинских островах. В 2014 году, до начала любых расследований, футболист полностью урегулировал ситуацию с налогами. Некоторые инспекторы считают, что португалец должен был подать дополнительную налоговую декларацию за все года, а не комбинировать все налоги в один год, выплатив большую сумму за период 2014 года.

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