Прыгунья в длину Клишина заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в США

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала четвертый результат на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Результат Клишиной, выступавшей под нейтральным флагом, составил 6 метров 70 см.

Победу с лучшим результатом летнего сезона в мире одержала американка Бриттни Риз, прыгнувшая на 7 метров 1 см. Второе место заняла ее соотечественница Тианна Бартолетта (6,83), третье - Лоррейн Юджен из Великобритании (6,78).

Лучший свой результат в сезоне Клишина показала на зимнем чемпионате Европы в Белграде в марте, где ей удался прыжок на 6 метров 84 см.

В женских соревнованиях по метанию копья победу одержала Татьяна Холодович из Белоруссии, показавшая результат 66,30 м. Второй стала китаянка Лю Шиин (65,21), третьей - хорватка Сара Колак (64,64).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых и лидеры сборной России: Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Клишина и Анжелика Сидорова. Однако около 100 заявок россиян пока остаются нерассмотренными IAAF.

Решение о приглашении российских спортсменов принимают организаторы этапов "Бриллиантовой лиги". Под нейтральным флагом они могут выступить и на главном старте сезона - чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне, для чего необходимо выполнить нормативы. При этом действующие чемпионы мира Шубенков и Ласицкене освобождены от выполнения нормативов.

Клишина - победительница зимних чемпионатов Европы 2011 и 2013 годов. На Олимпиаде-2016 она также была единственной представительницей России в легкоатлетическом турнире. Тогда Клишина заняла девятое место (6.63).