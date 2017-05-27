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Футболист сборной России Тарасов признался, что пока находится не в оптимальных кондициях

Спорт
27 мая, 14:25 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Полузащитник национальной команды признался, что о существовании Кубка конфедераций он узнал недавно

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Дмитрий Тарасов (справа в красной накидке)

Дмитрий Тарасов (справа в красной накидке)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Тарасов рассказал журналистам, что пока не находится в оптимальной форме.

В пятницу российская сборная провела вторую тренировку на сборе в Австрии.

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"Я не могу сказать, что нахожусь в оптимальных кондициях, буду еще набирать, - рассказал Тарасов. - У меня была травма, я много пропустил, но и матчей за "Локомотив" провел немало. Почему у меня лед на ноге? Ничего страшного, профилактика, обычное дело после тренировок".

"Одна тренировка в день - это не легко и не тяжело. Мы успеваем все - поработать и над "физикой", и над тактикой. Все сбалансировано", - также отметил полузащитник "Локомотива"

Российская сборная выступит на домашнем Кубке конфедераций в группе А вместе с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). "Пока не обсуждаем в команде соперников по Кубку конфедераций, - признался Тарасов. - Я сам только недавно узнал о таком турнире, так что сложно сказать, значимый он или нет. К нам приезжает топовые сборные, и мы просто готовимся с ними играть".

Сборная России будет тренироваться в Австрии до 3 июня, после чего переедет в Будапешт, где 5 июня проведет товарищескую встречу с командой Венгрии. 9 июня россияне сыграют в Москве с чилийцами. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.

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