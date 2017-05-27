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Карасев: баскетболисты "Зенита" победили "Химки" за счет характера

Спорт
27 мая, 19:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Андрей Карташов

"Зенит" победил во второй игре серии со счетом 92:89 и упрочил преимущество в серии до трех побед (2-0)

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Сергей Карасев

Сергей Карасев

© Виктория Ламзина/"Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты "Зенита" смогли победить "Химки" во второй игре полуфинальной серии Единой лиги ВТБ за счет характера. Такое мнение журналистам высказал защитник петербургского клуба Сергей Карасев.

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"Зенит" победил "Химки" во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

"Зенит" победил во второй игре серии со счетом 92:89 и упрочил преимущество в серии до трех побед (2-0).

"Ужасно начали игру против "Химок" - не получалось ничего. Ни в атаке, ни в защите, поэтому и "горели" 14 очков. Но мы продемонстрировали, что у нас есть характер - смогли переломить ход игры и одержать важнейшую победу, - сказал Карасев. - Теперь надо заканчивать серию в "Химках". У нас для этого есть все".

Третья игра пройдет в Химках 30 мая.

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