Карасев: баскетболисты "Зенита" победили "Химки" за счет характера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты "Зенита" смогли победить "Химки" во второй игре полуфинальной серии Единой лиги ВТБ за счет характера. Такое мнение журналистам высказал защитник петербургского клуба Сергей Карасев.

"Зенит" победил во второй игре серии со счетом 92:89 и упрочил преимущество в серии до трех побед (2-0).

"Ужасно начали игру против "Химок" - не получалось ничего. Ни в атаке, ни в защите, поэтому и "горели" 14 очков. Но мы продемонстрировали, что у нас есть характер - смогли переломить ход игры и одержать важнейшую победу, - сказал Карасев. - Теперь надо заканчивать серию в "Химках". У нас для этого есть все".

Третья игра пройдет в Химках 30 мая.