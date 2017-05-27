Карасев: баскетболисты "Зенита" победили "Химки" за счет характера

Квят заявил, что ему стыдно за непопадание в третий сегмент квалификации Гран-при МонакоСпорт 27 мая, 20:48
Наиль Измайлов 1 июня станет заместителем председателя совета директоров ФК "Спартак"Спорт 27 мая, 20:46
Детские футбольные турниры, приуроченные к Кубку конфедераций, прошли в Клину и ХимкахСпорт 27 мая, 20:29
Безуглов: сборная России по футболу абсолютно чиста от допингаСпорт 27 мая, 20:20
Корстин: Швед - основной претендент на титул самого ценного игрока Единой лиги ВТБСпорт 27 мая, 20:13
Швед: "Химки" способны перевернуть ход серии с "Зенитом" в Единой лиге ВТБСпорт 27 мая, 20:04
Карасев: баскетболисты "Зенита" победили "Химки" за счет характераСпорт 27 мая, 19:33
"Зенит" победил "Химки" во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБСпорт 27 мая, 19:06
Митрофанов назначен советником председателя правления ФК "Зенит"Спорт 27 мая, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты "Зенита" смогли победить "Химки" во второй игре полуфинальной серии Единой лиги ВТБ за счет характера. Такое мнение журналистам высказал защитник петербургского клуба Сергей Карасев.
"Зенит" победил во второй игре серии со счетом 92:89 и упрочил преимущество в серии до трех побед (2-0).
"Ужасно начали игру против "Химок" - не получалось ничего. Ни в атаке, ни в защите, поэтому и "горели" 14 очков. Но мы продемонстрировали, что у нас есть характер - смогли переломить ход игры и одержать важнейшую победу, - сказал Карасев. - Теперь надо заканчивать серию в "Химках". У нас для этого есть все".
Третья игра пройдет в Химках 30 мая.