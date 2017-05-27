Швед: "Химки" способны перевернуть ход серии с "Зенитом" в Единой лиге ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты "Химок" способны отыграть отставание в серии с "Зенитом" и выйти в финал Единой лиги ВТБ. Такое мнение журналистам высказал защитник подмосковного клуба Алексей Швед.

"Зенит" в субботу обыграл "Химки" в Санкт-Петербурге со счетом 92:89, сделав счет в серии 2-0.

"Было несколько судейских ошибок в концовке матча, которые могли повлиять на итог, - сказал Швед. - Но мы играли хорошо, теперь будем делать все, чтобы отыграться в серии. То, что мы проигрываем 0-2, не трагедия. Еще поборемся за выход в финал Единой лиги".

Третья игра серии пройдет в Химках 30 мая.