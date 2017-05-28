Роман Нойштедтер прибыл в расположение сборной России по футболу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Защитник турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Роман Нойштедтер прибыл в расположение сборной России, которая проводит в Австрии подготовительный сбор к Кубку конфедераций. Об этом сообщается в Twitter российской команды.

Нойштедтер до этого находился в расположении "Фенербахче". Заключительный тур чемпионата Турции пройдет 4 июня.

В Нойштифт-им-Штубайтале команда будет тренироваться до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.