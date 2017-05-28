Гильерме назвал Акинфеева лучшим вратарем прошедшего сезона чемпионата России по футболу

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Гильерме назвал Акинфеева лучшим вратарем прошедшего сезона чемпионата России по футболуСпорт 28 мая, 15:20
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НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Голкипер "Локомотива" и сборной России Гильерме назвал Игоря Акинфеева из ЦСКА лучшим вратарем прошедшего сезона чемпионата России по футболу. Такое мнение он высказал журналистам.
Российская команда в воскресенье провела третью тренировку на австрийском сборе.
"Для меня лучший вратарь сезона - Акинфеев. Он сыграл 19 матчей на ноль. Что касается Никиты Медведева (вратарь "Ростова"), это необычно, когда молодой вратарь добивается таких успехов (Медведев установил рекорд чемпионатов России по продолжительности "сухой" серии). Это показывает, что у нас в России есть хорошие вратари", - поделился впечатлениями от сезона Гильерме после занятия.
В расположении сборной находятся два вратаря - Гильерме и Александр Беленов. Акинфеев, а также Владимир Габулов должны присоединиться к команде в понедельник. "Когда три вратаря в составе, легче, так как паузы между упражнениями больше, - признался голкипер "Локомотива". - Скоро будем в полном составе".
В окончательную заявку на Кубок конфедераций попадут три вратаря. "Концентрация всегда сохраняется, это сборная. Я очень хотел тут играть и очень хочу попасть на Кубок конфедераций, это и есть моя мотивация", - заявил Гильерме.
Второй день подряд сборная тренируется при температуре +30 градусов. "Я уже отвык от такой жаркой погоды, - поделился Гильерме. - Нагрузки большие на тренировках, но все привыкают, это нормально".
Вратарь рассказал, что провел тренировку в специальных очках, которые помогают в одном из упражнений.
Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).