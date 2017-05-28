Вратарь Гильерме считает, что Семин должен остаться главным тренером ФК "Локомотив"

Макарова заявила, что в матче с Кербер на Roland Garros ей мешали эмоцииСпорт 28 мая, 16:28
Овечкин: надежда, что НХЛ и IIHF договорятся по Играм-2018, еще естьСпорт 28 мая, 16:21
Сборная России завоевала четыре медали на чемпионате Европы по академической греблеСпорт 28 мая, 16:17
Генконсул РФ в Зальцбурге посетил тренировку сборной России по футболуСпорт 28 мая, 16:11
Овечкин планирует приступить к беговым тренировкам через неделюСпорт 28 мая, 16:04
Колобков: победа Ласицкене в Юджине стала сигналом для отмены санкций в отношении ВФЛАСпорт 28 мая, 15:58
Тренер: Макарова феноменально провела матч против Кербер на Roland GarrosСпорт 28 мая, 15:45
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"Общество 28 мая, 15:28
Гильерме назвал Акинфеева лучшим вратарем прошедшего сезона чемпионата России по футболуСпорт 28 мая, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Юрий Семин должен сохранить пост главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив". Такое мнение ТАСС высказал вратарь железнодорожников Гильерме.
"Я бы хотел, чтобы Семин остался. Он легенда клуба, все привыкли к нему. Смена тренера - это не всегда хорошо. Но пусть этим вопросом занимается руководство", - сказал Гильерме после тренировки сборной России, которая готовится к Кубку конфедераций в Австрии.
Ранее стало известно, что заседание совета директоров "Локомотива", на котором будут подведены итоги сезона, пройдет в начале июня. В прошедшем сезоне железнодорожники под руководством 70-летнего Семина выиграли Кубок России, завоевав путевку в групповой этап Лиги Европы, и заняли восьмое место в чемпионате страны.