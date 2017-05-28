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Вратарь Гильерме считает, что Семин должен остаться главным тренером ФК "Локомотив"

Спорт
28 мая, 15:03 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Ранее стало известно, что заседание совета директоров "Локомотива", на котором будут подведены итоги сезона, пройдет в начале июня

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Маринато Гильерме

Маринато Гильерме

© Станислав Красильников/ТАСС

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Юрий Семин должен сохранить пост главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив". Такое мнение ТАСС высказал вратарь железнодорожников Гильерме.

"Я бы хотел, чтобы Семин остался. Он легенда клуба, все привыкли к нему. Смена тренера - это не всегда хорошо. Но пусть этим вопросом занимается руководство", - сказал Гильерме после тренировки сборной России, которая готовится к Кубку конфедераций в Австрии.

Ранее стало известно, что заседание совета директоров "Локомотива", на котором будут подведены итоги сезона, пройдет в начале июня. В прошедшем сезоне железнодорожники под руководством 70-летнего Семина выиграли Кубок России, завоевав путевку в групповой этап Лиги Европы, и заняли восьмое место в чемпионате страны.

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