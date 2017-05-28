Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская женская восьмерка завоевала бронзу чемпионата Европы по академической гребле

Спорт
28 мая, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Золотые медали завоевала восьмерка из Румынии, которая преодолела дистанцию за 6 минут 10,350 секунды

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная России завоевала бронзовые медали в заезде женских восьмерок с рулевой на 2000 метров на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в чешском городе Рачице.

Смотрите также

Российская четверка завоевала золото на ЧЕ по академической гребле в Чехии

В составе сборной России выступили Алевтина Савкина, Анастасия Тиханова, Елена Орябинская, Екатерина Потапова, Анна Карпова, Валентина Плаксина, Анна Аксенова, Юлия Калиновская, Екатерина Копаева.

Золотые медали завоевала восьмерка из Румынии, которая преодолела дистанцию за 6 минут 10,350 секунды. Вторыми стали спортсменки из Нидерландов (+2,510). Российская команда уступила чемпионам 5,700 секунды.

На данный момент сборная Россия выиграла четыре медали на турнире - золото, серебро и две бронзы.

Чемпионат Европы по академической гребле в Рачице завершится в воскресенье.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
2
Около 3 тыс. человек участвуют в шествии против реновации в Москве
3
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
4
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Макрон заявил, что с уважением относится к России
7
Полиция составила административный протокол на мачеху ребенка, просившего деньги в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама