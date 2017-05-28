Российская женская восьмерка завоевала бронзу чемпионата Европы по академической гребле

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная России завоевала бронзовые медали в заезде женских восьмерок с рулевой на 2000 метров на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в чешском городе Рачице.
В составе сборной России выступили Алевтина Савкина, Анастасия Тиханова, Елена Орябинская, Екатерина Потапова, Анна Карпова, Валентина Плаксина, Анна Аксенова, Юлия Калиновская, Екатерина Копаева.
Золотые медали завоевала восьмерка из Румынии, которая преодолела дистанцию за 6 минут 10,350 секунды. Вторыми стали спортсменки из Нидерландов (+2,510). Российская команда уступила чемпионам 5,700 секунды.
На данный момент сборная Россия выиграла четыре медали на турнире - золото, серебро и две бронзы.
Чемпионат Европы по академической гребле в Рачице завершится в воскресенье.