"СКА-Хабаровск" победил "Оренбург" и вышел в Российскую футбольную премьер-лигу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "СКА-Хабаровск" в гостях в серии пенальти одержал победу над "Оренбургом" в ответном переходном матче и вышел в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

Первый матч завершился нулевой ничьей. На 39-й минуте матча полузащитник хозяев Благой Георгиев не реализовал пенальти. С тем же счетом команды сыграли основное и дополнительное время ответной встречи. В серии пенальти сильнее оказались футболисты "СКА- Хабаровска" - 5:3.

"Оренбург" провел первый сезон в РФПЛ в своей истории. Команда заняла 13-е место в таблице чемпионата.

"СКА-Хабаровск", который завершил сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) на четвертом месте, второй раз принял участие в переходных матчах. В 2013 году хабаровский клуб уступил "Ростову" (0:2, 0:1). В своей истории "СКА- Хабаровск" никогда не выступал в высшем дивизионе российского футбола.

Оставшееся место в РФПЛ позднее между собой разыграют тульский "Арсенал" и красноярский "Енисей". В первом переходном матче в Красноярске со счетом 2:1 победу одержал "Енисей". "Арсенал", завершивший сезон в премьер-лиге на 14-й позиции, примет на своем поле "Енисей" в воскресенье в 18:00.