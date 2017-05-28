Президент "Оренбурга": перед клубом в сезоне-2017/18 будет стоять задача вернуться в РФПЛ

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МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Цель "Оренбурга" на сезон-2017/18 - возвращение в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил президент клуба Василий Столыпин.
В воскресенье "Оренбург" проиграл "СКА-Хабаровску" в серии пенальти в ответном переходном матче и покинул элитный дивизион чемпионата России.
"В следующем сезоне у нас, естественно, будет задача вернуться в премьер-лигу, - сказал Столыпин. - Обвинить кого-то в неудаче я не могу. Все играли с полной самоотдачей. Возможно, перегорели, потому что на кону стояло все".
Минувший сезон стал первым для "Оренбурга" в РФПЛ. Команда заняла 13-е место в таблице чемпионата.