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Президент "Оренбурга": перед клубом в сезоне-2017/18 будет стоять задача вернуться в РФПЛ

Спорт
28 мая, 18:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В воскресенье "Оренбург" проиграл "СКА-Хабаровску" в серии пенальти в ответном переходном матче и покинул элитный дивизион чемпионата России

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Василий Столыпин

Василий Столыпин

© Сергей Медведев/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Цель "Оренбурга" на сезон-2017/18 - возвращение в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил президент клуба Василий Столыпин.

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"СКА-Хабаровск" победил "Оренбург" и вышел в Российскую футбольную премьер-лигу

В воскресенье "Оренбург" проиграл "СКА-Хабаровску" в серии пенальти в ответном переходном матче и покинул элитный дивизион чемпионата России.

"В следующем сезоне у нас, естественно, будет задача вернуться в премьер-лигу, - сказал Столыпин. - Обвинить кого-то в неудаче я не могу. Все играли с полной самоотдачей. Возможно, перегорели, потому что на кону стояло все".

Минувший сезон стал первым для "Оренбурга" в РФПЛ. Команда заняла 13-е место в таблице чемпионата.

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