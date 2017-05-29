Старший офицер безопасности РФС уверен, что Кубок конфедераций пройдет без эксцессов

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 29 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Россия умеет проводить такие крупные спортивные мероприятия, как Кубок конфедераций по футболу, поэтому проблем с безопасностью во время турнира возникнуть не должно. Об этом ТАСС заявил старший офицер безопасности сборной России Дмитрий Виноградов.

"Во время таких форумов, как Кубок конфедераций, безопасность обеспечена настолько большими и мощными силами, что я не вижу никаких проблем. Тем более вы помните, что недавно мы удачно провели сочинскую Олимпиаду. Наше государство умеет проводить большие форумы и обеспечивать на них безопасность", - сказал он.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).