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Рябинский заявил, что его функции в компании "Мир бокса" будет выполнять Корнилов

Спорт
29 мая, 13:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Глава компании "Мир бокса" рассказал, что у него есть другой бизнес, которому он будет уделять больше времени

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Андрей Рябинский

Андрей Рябинский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский будет продолжать финансировать бокс, но его функции будет выполнять менеджер Вадим Корнилов. Об этом Рябинский заявил на пресс-конференции.

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"В России нет индустрии бокса, нет бизнеса, потому что нет телеканалов, которые платят за бои, есть энтузиасты, не только я, - сказал Рябинский. - У меня есть другой бизнес, на котором я зарабатываю. Буду в дальнейшем уделять ему больше времени. Бокс - это больше хобби, которому я буду в дальнейшем уделять меньше времени, скоро мои функции будет выполнять Вадим Корнилов".

Рябинский возглавляет компанию "Мир бокса" с 2013 года. Компания сотрудничает с такими боксерами, как Денис Лебедев, Александр Поветкин, Эдуард Трояновский.

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