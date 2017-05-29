Рябинский заявил, что его функции в компании "Мир бокса" будет выполнять Корнилов

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский будет продолжать финансировать бокс, но его функции будет выполнять менеджер Вадим Корнилов. Об этом Рябинский заявил на пресс-конференции.

"В России нет индустрии бокса, нет бизнеса, потому что нет телеканалов, которые платят за бои, есть энтузиасты, не только я, - сказал Рябинский. - У меня есть другой бизнес, на котором я зарабатываю. Буду в дальнейшем уделять ему больше времени. Бокс - это больше хобби, которому я буду в дальнейшем уделять меньше времени, скоро мои функции будет выполнять Вадим Корнилов".

Рябинский возглавляет компанию "Мир бокса" с 2013 года. Компания сотрудничает с такими боксерами, как Денис Лебедев, Александр Поветкин, Эдуард Трояновский.