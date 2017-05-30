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Агапитов: главный итог конгресса IWF - получение Россией права голоса в федерации

Спорт
30 мая, 12:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Первое заседание в обновленном составе исполком IWF проведет 13 июня в Токио

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Максим Агапитов (слева)

Максим Агапитов (слева)

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главе Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максиму Агапитову было не принципиально занять пост вице-президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), главным для него было получить право голоса в исполкоме организации, что и удалось сделать. Об этом он рассказал ТАСС.

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Максим Агапитов

Агапитов избран в исполком Международной федерации тяжелой атлетики

Агапитов во вторник на конгрессе IWF в Бангкоке был избран членом исполнительного комитета, россиянин также претендовал на посты первого вице-президента и вице- президента организации.

"С учетом сложившихся обстоятельств, недавних скандальных ситуаций и того факта, что конгресс проходил не на нашей территории, этот результат - лучшее, что могло случиться, для нас это большая удача. Главное, что Россия представлена в исполкоме, имеет право голоса и теперь способна отстаивать свои интересы. По большому счету, не играет большой роли, занимаю я пост вице-президента или нет", - сказал Агапитов.

Первое заседание в обновленном составе исполком IWF проведет 13 июня в Токио.

47-летний Агапитов в прошлом штангист, чемпион мира 1997 года. Федерацию тяжелой атлетики России возглавил в ноябре 2016 года.

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