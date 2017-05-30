Бывший капитан "Ромы" Тотти заявил, что продолжит карьеру футболиста

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Бывший полузащитник и капитан итальянского футбольного клуба "Рома" Франческо Тотти заявил, что продолжит карьеру футболиста в следующем сезоне. Слова спортсмена приводит портал Football Italia.
В воскресенье Тотти провел последний матч в составе "Ромы". Римская команда одержала победу над "Дженоа" со счетом 3:2, заняв второе место в чемпионате Италии и пробившись в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона.
"Я продолжу, - сказал 40-летний Тотти. - Я не знаю где, но я продолжу. Точка еще не поставлена. Я продолжу играть в следующем сезоне".
Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с "Ромой", в составе которой он провел всю карьеру, становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Италии.