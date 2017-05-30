Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Томь" получила лицензию на сезон-2017/18, погасив долги в 130 млн рублей

Спорт
30 мая, 13:17 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 30, мая. /ТАСС

"Томь", покинувшая элитный дивизион по итогам этого сезона, испытывала серьезные проблемы с финансированием

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Томи"

Футболисты "Томи"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОМСК, 30 мая. /ТАСС/. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) выдал "Томи" лицензию на сезон-2017/18, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Смотрите также
Валерий Петраков

Петраков: "Томь" нуждается в усилении перед ФНЛ, но все зависит от финансирования

"11 мая лицензионный комитет РФС отказал "Томи" в выдаче лицензии, выдвинув клубу ряд требований для ее получения. При поддержке главы региона Сергея Жвачкина томский футбольный клуб выполнил основные из них, и главным образом - полностью погасил задолженность ФК "Томь" по исполнительному производству в сумме более 130 млн рублей, - сообщили в пресс-службе. - Сегодня было решено выдать ФК "Томь" лицензию на предстоящий футбольный сезон".

Это позволило клубу не только получить лицензию для игры в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но и снять арест с активов клуба, в том числе с административного здания по улице Белинского, отметили в администрации.

"Томь", покинувшая элитный дивизион по итогам этого сезона, испытывала серьезные проблемы с финансированием. Клуб имел долги по зарплате игрокам и персоналу и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, специалисты оценили его в 65,8 млн рублей.

В целом "Томь" накопила долгов за 2016 год в размере 460 млн рублей. В марте спонсор "Томи" - "Газпром нефть" - направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов, однако тогда этого не хватило для погашения всех задолженностей и снятия ареста со здания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Роман Нойштедтер
10
Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии
Гонщики "Феррари" Кими Райкконен и Себастьян Феттель на Гран-при Монако
14
Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
2
В Москве и области число погибших в результате урагана возросло до 16
3
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
4
Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей
5
ЦБ РФ не получил ущерба в результате кражи из офиса на Ленинском проспекте
6
Рябков: РФ не предает огласке рабочие контакты своих послов
7
Суд отказал или оставил без рассмотрения все ходатайства Навального по иску Усманова
Темы дня
Загрузка...
Реклама