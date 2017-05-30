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Манчини рассказал, что не советовался по поводу "Зенита" с бывшим тренером клуба Спаллетти

Спорт
30 мая, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

В воскресенье "Зенит" расторг контракт с румынским специалистом Мирчей Луческу

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Роберто Манчини

Роберто Манчини

© EPA/MATTEO BAZZI

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Итальянский специалист Роберто Манчини, претендующий на пост главного тренера "Зенита", не советовался по поводу работы в клубе с бывшим наставником петербуржцев соотечественником Лучано Спаллетти. Слова Манчини приводит итальянский портал Tuttosport.

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Роберто Манчини

Канделаки: Манчини встретился с Миллером для подписания контракта с "Зенитом"

В воскресенье "Зенит" расторг контракт с румынским специалистом Мирчей Луческу. По данным СМИ, Манчини является основным претендентом на пост главного тренера петербургского клуба. В понедельник он провел встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Я встретился и познакомился с руководителями "Зенита", - сказал он. - Пока это все, посмотрим, что будет в ближайшие дни. Возможность для переезда в Россию есть. Совета у Спаллетти на данный момент я не спрашивал".

"Зенит" в прошедшем сезоне дошел до 1/16 финала Лиги Европы, где проиграл по сумме двух матчей бельгийскому "Андерлехту", а чемпионат страны завершил на третьем месте.

Последним местом работы Манчини был итальянский "Интер", который он возглавлял в 2004-2008, 2014-2016 годах. Также он работал в итальянских "Лацио" и "Фиорентине", английском "Манчестер Сити" и турецком "Галатасарае". Манчини в качестве тренера становился трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции.

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