Манчини рассказал, что не советовался по поводу "Зенита" с бывшим тренером клуба Спаллетти

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Итальянский специалист Роберто Манчини, претендующий на пост главного тренера "Зенита", не советовался по поводу работы в клубе с бывшим наставником петербуржцев соотечественником Лучано Спаллетти. Слова Манчини приводит итальянский портал Tuttosport.

В воскресенье "Зенит" расторг контракт с румынским специалистом Мирчей Луческу. По данным СМИ, Манчини является основным претендентом на пост главного тренера петербургского клуба. В понедельник он провел встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Я встретился и познакомился с руководителями "Зенита", - сказал он. - Пока это все, посмотрим, что будет в ближайшие дни. Возможность для переезда в Россию есть. Совета у Спаллетти на данный момент я не спрашивал".

"Зенит" в прошедшем сезоне дошел до 1/16 финала Лиги Европы, где проиграл по сумме двух матчей бельгийскому "Андерлехту", а чемпионат страны завершил на третьем месте.

Последним местом работы Манчини был итальянский "Интер", который он возглавлял в 2004-2008, 2014-2016 годах. Также он работал в итальянских "Лацио" и "Фиорентине", английском "Манчестер Сити" и турецком "Галатасарае". Манчини в качестве тренера становился трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции.