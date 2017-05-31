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Кудряшов после сбора в Австрии пройдет контрольное обследование по поводу повреждения носа

Спорт
31 мая, 11:36 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ Максим Алланазаров, Антон Рассказов

Защитник "Ростова" получил повреждение в апреле в матче чемпионата России с ЦСКА, после чего ему его вправили и изготовили защитную маску, в которой он провел несколько игр

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Федор Кудряшов

Федор Кудряшов

© Виталий Тимкив/ТАСС

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 31 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Защитник "Ростова" и сборной России по футболу Федор Кудряшов пройдет контрольное обследование по поводу повреждения носа в Москве после завершения австрийского сбора национальной команды. Об этом игрок сообщил ТАСС.

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Кудряшов получил повреждение носа в апреле в матче чемпионата России с ЦСКА, после чего ему его вправили и изготовили защитную маску, в которой он провел несколько игр. Во вторник защитник, который готовится в составе сборной России к Кубку конфедераций, вновь тренировался в защитной маске.

"Ничего страшного, нос, вроде, уже лучше, но нужно сделать контрольное обследование в Москве, чтобы знать наверняка, что все хорошо. Сейчас надеваю маску только на всякий случай в игровых упражнениях", - рассказал Кудряшов.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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