Стауче: все четыре вратаря сборной России готовы очень хорошо, выбор будет тяжелым

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 31 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Все четыре вратаря, готовящиеся к Кубку конфедераций в составе сборной России по футболу, готовы очень хорошо, исключить одного из них из окончательной заявки на турнир будет совсем непросто. Об этом журналистам заявил тренер вратарей национальной команды Гинтарас Стауче.

На сборе в Австрии со сборной работают вратари Игорь Акинфеев, который является капитаном команды, а также Маринато Гильерме, Александр Беленов и Владимир Габулов. Окончательная заявка на Кубок конфедераций, в которую войдут трое из них, должна быть оглашена не позднее 7 июня.

"Мы смотрим всех вратарей и потом примем решение. Они все готовы очень хорошо, все в хороших кондициях, и то, что Габулов больше времени провел в клубе, на его форму никак не влияет. Выбор всегда тяжел, это самое трудное для тренера", - оценил Стауче шансы вратарей на попадание в окончательную заявку.

На вопрос, кто является первым номером команды, специалист ответил с улыбкой: "Первый номер - это (Станислав) Черчесов (главный тренер команды. - Прим. ТАСС)".

На Медведева еще надо смотреть

Стауче объяснил, почему тренерский штаб решил вызвать на сбор 33-летнего Габулова, который первую часть сезона оставался без игровой практики, и не приглашать Никиту Медведева, в составе "Ростова" установившего рекорд чемпионатов страны по длительности "сухой" серии. "Габулов не первый раз в футболе, он очень опытный, за сборную сыграл немало. Наше решение - он может принести пользу", - заявил специалист.

"Да, Медведев сыграл неплохой отрезок, но это только начало, надо смотреть дальше. Мы за всеми смотрим. Не забывайте, что в "Ростове" еще есть Сослан Джанаев (вратарь привлекался в сборную ранее, однако на данный момент травмирован. - Прим. ТАСС)", - добавил он.

Стауче рассказал о работе в команде натурализованного бразильца Гильерме. "Он россиянин, а не бразилец, - подчеркнул тренер. - Работает очень хорошо и в коллектив влился очень хорошо".

Специалист также рассказал о специальных стробоскопических очках, в которых тренируются вратари. "В очках можно регулировать яркость и скорость, они мигают и тем самым отвлекают вратарей. Это улучшает внимание и концентрацию на мяче, что очень важно в игре. Сначала может не все получаться, но потом привыкаешь", - сказал он.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищескую игру с венграми. Следующий товарищеский матч сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).