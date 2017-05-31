Китайская компания Vivo стала спонсором чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Китайская компания по производству смартфонов Vivo подписала спонсорское соглашение с Международной федерацией футбола (ФИФА) на чемпионаты мира 2018 года в России и 2022 года в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Подписание соглашения состоялось в среду в Пекине. В рамках контракта Vivo также будет спонсировать Кубки конфедераций 2017 и 2021 годов.
"Футбол и технологии становятся ближе друг к другу с каждым днем на поле и вне его, и это отличный момент, чтобы начать сотрудничество такого рода с ведущей мировой маркой производства смартфонов, - сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. - Мы очень рады быть в тесном контакте с компанией Vivo, которая хочет приобщиться к следующим чемпионатам мира и Кубкам конфедераций".
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Чемпионат мира пройдет в 2022 году в Катаре с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль- Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.
Ранее компании Hisense и Qatar Airways также заключили спонсорские контракты на чемпионаты мира 2018 и 2022 годов.