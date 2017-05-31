Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китайская компания Vivo стала спонсором чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов

Спорт
31 мая, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

В рамках контракта Vivo также будет спонсировать Кубки конфедераций 2017 и 2021 годов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Китайская компания по производству смартфонов Vivo подписала спонсорское соглашение с Международной федерацией футбола (ФИФА) на чемпионаты мира 2018 года в России и 2022 года в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Подписание соглашения состоялось в среду в Пекине. В рамках контракта Vivo также будет спонсировать Кубки конфедераций 2017 и 2021 годов.

Смотрите также

ФИФА: два новых спонсора ЧМ-2018 будут объявлены в ближайшее время

"Футбол и технологии становятся ближе друг к другу с каждым днем на поле и вне его, и это отличный момент, чтобы начать сотрудничество такого рода с ведущей мировой маркой производства смартфонов, - сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. - Мы очень рады быть в тесном контакте с компанией Vivo, которая хочет приобщиться к следующим чемпионатам мира и Кубкам конфедераций".

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Чемпионат мира пройдет в 2022 году в Катаре с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль- Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

Ранее компании Hisense и Qatar Airways также заключили спонсорские контракты на чемпионаты мира 2018 и 2022 годов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: попытки черногорских СМИ формировать черные списки недостоверны
2
Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон грата
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве
4
Песков не считает нужным комментировать высказывания своей дочери Елизаветы в соцсетях
5
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
6
Суд вынесет решение по иску Усманова о защите чести и достоинства к Навальному
7
Премьер Молдавии объяснил высылку российских дипломатов национальными интересами
Темы дня
Загрузка...
Реклама