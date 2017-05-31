Стржалковский: причина финансовых проблем ХК "Динамо" - неграмотное управление

В Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка впервые родились снежные барсыМосква 31 мая, 18:33
Проект новой госпрограммы вооружений направлен на рассмотрение в коллегию ВПКАрмия и ОПК 31 мая, 18:30
Мутко опроверг информацию о проведении матча между футбольными сборными России и ИндииСпорт 31 мая, 18:26
Операторы связи технически не могут быстро рассылать СМС с предупреждением о непогодеОбщество 31 мая, 18:23
Федоров покинул должность главного менеджера по селекции ХК ЦСКАСпорт 31 мая, 18:17
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"Экономика и бизнес 31 мая, 18:16
Стржалковский: "Динамо" не обладает ресурсами для приобретения дорогостоящих футболистовСпорт 31 мая, 18:14
Кадыров готов помочь организовать поездку финского журналиста в Чечню по просьбе ЗахаровойОбщество 31 мая, 18:12
Пользователи "Активного гражданина" назвали "Духless" лучшим фильмом о МосквеКультура 31 мая, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Основная причина финансовых проблем московского хоккейного клуба "Динамо" заключается в неграмотном управлении. Об этом ТАСС заявил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.
Задолженность ХК "Динамо" составляет порядка 2 млрд рублей.
"Основная причина финансовых проблем хоккейного клуба, на мой взгляд, состоит в неэффективном и неграмотном управлении. Общество "Динамо" не может участвовать в управлении хоккейным клубом, в составе совета директоров нет представителей общества, а клубом управляет, фактически единолично, Сафронов (генеральный директор ХК "Динамо" Андрей Сафронов. - Прим. ТАСС)", - сказал Стржалковский.
В середине мая ВФСО "Динамо" вернуло базу хоккейного клуба в Новогорске под свое управление. "Что же касается базы в Новогорске, то условия для тренировок команды остались прежними, несмотря на тот факт, что с начала года хоккейный клуб аренду базы не оплачивал, в то же время нам известно, что инфраструктура базы активно использовалась сторонними лицами и организациями за наличный расчет. Куда уходили деньги - неизвестно", - отметил председатель ВФСО "Динамо".
"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где уступило СКА. "Динамо" дважды выигрывало Кубок Гагарина (2011/12, 2012/13).