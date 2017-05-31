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Стржалковский: причина финансовых проблем ХК "Динамо" - неграмотное управление

Спорт
31 мая, 17:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Задолженность хоккейного клуба составляет порядка 2 млрд рублей

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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Основная причина финансовых проблем московского хоккейного клуба "Динамо" заключается в неграмотном управлении. Об этом ТАСС заявил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

Задолженность ХК "Динамо" составляет порядка 2 млрд рублей.

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"Основная причина финансовых проблем хоккейного клуба, на мой взгляд, состоит в неэффективном и неграмотном управлении. Общество "Динамо" не может участвовать в управлении хоккейным клубом, в составе совета директоров нет представителей общества, а клубом управляет, фактически единолично, Сафронов (генеральный директор ХК "Динамо" Андрей Сафронов. - Прим. ТАСС)", - сказал Стржалковский.

В середине мая ВФСО "Динамо" вернуло базу хоккейного клуба в Новогорске под свое управление. "Что же касается базы в Новогорске, то условия для тренировок команды остались прежними, несмотря на тот факт, что с начала года хоккейный клуб аренду базы не оплачивал, в то же время нам известно, что инфраструктура базы активно использовалась сторонними лицами и организациями за наличный расчет. Куда уходили деньги - неизвестно", - отметил председатель ВФСО "Динамо".

"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где уступило СКА. "Динамо" дважды выигрывало Кубок Гагарина (2011/12, 2012/13).

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