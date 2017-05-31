Минниханов рекомендовал руководству "Рубина" рассмотреть вариант с возвращением Бердыева

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал руководству казанского футбольного клуба "Рубин" рассмотреть вариант с возвращением в команду в качестве главного тренера Курбана Бердыева. Его слова цитирует пресс-служба президента Татарстана.

На данный момент клуб возглавляет испанец Хави Грасия, под руководством которого команда заняла девятое место в чемпионате России сезона-2016/17. 31 мая Радик Шаймиев сменил на посту президента "Рубина" мэра Казани Ильсура Метшина.

"Оставить на посту главного тренера команды испанца Хави Грасиа или поменять его на какую-то иную кандидатуру - полная прерогатива нового президента клуба, - сказал Минниханов, который также является главой попечительского совета "Рубина". - Именно новый президент "Рубина" отвечает за дальнейшее развитие клуба и его спортивные результаты. Однако с учетом мнения многих болельщиков я бы рекомендовал как один из вариантов рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба".

Бердыев возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013 год, дважды выиграл с командой чемпионат России, по одному разу - Кубок и Суперкубок страны. С декабря 2014 года специалист работает в "Ростове".