Мутко: будущее Ильсура Метшина в исполкоме РФС определит РФПЛ

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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Будущее в исполкоме Российского футбольного союза (РФС) мэра Казани и бывшего президента "Рубина" Ильсура Метшина определит Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ). Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
Метшин покинул пост президента "Рубина" в среду. Эту должность он занимал с сентября 2015 года. В исполком РФС Метшин вошел в сентябре 2016 года.
"Метшин вошел в исполком как представитель профессионального футбола, поэтому все решит лига. Если она решит выдвинуть в исполком кого-то другого, то это будет ее право. Это ее портфель, ей определяться", - сказал Мутко.