Гендиректор ЦСКА: Тошич имеет предложения из Азии, с которыми сложно конкурировать

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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Ясность в вопросе продления контракта между ЦСКА и сербским футболистом Зораном Тошичем наступит на следующей неделе, у полузащитника есть выгодные предложения от других клубов. Об этом журналистам сообщил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.
"Переговоры с Тошичем идут, думаю, на следующей неделе наступит ясность. Мы с ним откровенно пообщались, есть определенные вопросы финансового характера, но они абсолютно адекватны, ведь Зоран уже в том возрасте, когда нужно определяться (с местом продолжения карьеры)", - сказал Бабаев.
"У Тошича есть возможность заработать деньги в азиатских лигах, возможно, в арабских странах. Ему очень хорошие предложения поступают, он все-таки игрок сборной Сербии. Мы были бы рады, если бы он остался, но понимаем, что конкурировать в финансовом плане с этими командами ЦСКА не в состоянии. Мало кто в Европе способен конкурировать", - отметил гендиректор ЦСКА.
"Мы очень душевно пообщались, и, думаю, при любом раскладе Тошич к нам в том или ином качестве вернется", - сказал Бабаев.