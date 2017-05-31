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Гендиректор ЦСКА: Тошич имеет предложения из Азии, с которыми сложно конкурировать

Спорт
31 мая, 22:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам Романа Бабаева, переговоры с полузащитником идут, на следующей неделе наступит ясность

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Зоран Тошич

Зоран Тошич

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Ясность в вопросе продления контракта между ЦСКА и сербским футболистом Зораном Тошичем наступит на следующей неделе, у полузащитника есть выгодные предложения от других клубов. Об этом журналистам сообщил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

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"Переговоры с Тошичем идут, думаю, на следующей неделе наступит ясность. Мы с ним откровенно пообщались, есть определенные вопросы финансового характера, но они абсолютно адекватны, ведь Зоран уже в том возрасте, когда нужно определяться (с местом продолжения карьеры)", - сказал Бабаев.

"У Тошича есть возможность заработать деньги в азиатских лигах, возможно, в арабских странах. Ему очень хорошие предложения поступают, он все-таки игрок сборной Сербии. Мы были бы рады, если бы он остался, но понимаем, что конкурировать в финансовом плане с этими командами ЦСКА не в состоянии. Мало кто в Европе способен конкурировать", - отметил гендиректор ЦСКА.

"Мы очень душевно пообщались, и, думаю, при любом раскладе Тошич к нам в том или ином качестве вернется", - сказал Бабаев.

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