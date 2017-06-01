Гришин назначен старшим тренером юношеской сборной России по футболу вместо Галактионова

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Александр Гришин назначен старшим тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 1999 года рождения. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

"Гришин возглавил команду. Вы знаете, что он долго работал в молодежной команде ЦСКА, где добился определенных успехов. Это опытный специалист", - сказал Симонян.

45-летний специалист сменил на этом посту Михаила Галактионова, который покинул сборную по соглашению сторон. "Жаль, конечно, но это его решение. В паре с (Олегом) Кононовым будет работать в тренерском штабе "Терека", - отметил первый вице-президент РФС.

Гришин тренировал молодежную команду ЦСКА с 2010 года. За это время клуб дважды становился серебряным призером молодежного первенства России, а также четыре раза выигрывал бронзовые медали турнира.