Гришин назначен старшим тренером юношеской сборной России по футболу вместо Галактионова

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МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Александр Гришин назначен старшим тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 1999 года рождения. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
"Гришин возглавил команду. Вы знаете, что он долго работал в молодежной команде ЦСКА, где добился определенных успехов. Это опытный специалист", - сказал Симонян.
45-летний специалист сменил на этом посту Михаила Галактионова, который покинул сборную по соглашению сторон. "Жаль, конечно, но это его решение. В паре с (Олегом) Кононовым будет работать в тренерском штабе "Терека", - отметил первый вице-президент РФС.
Гришин тренировал молодежную команду ЦСКА с 2010 года. За это время клуб дважды становился серебряным призером молодежного первенства России, а также четыре раза выигрывал бронзовые медали турнира.