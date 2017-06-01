Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гришин назначен старшим тренером юношеской сборной России по футболу вместо Галактионова

Спорт
1 июня, 11:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

По словам первого вице-президента РФС, Галактионов теперь будет работать в тренерском штабе "Терека"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Александр Гришин назначен старшим тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 1999 года рождения. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

"Гришин возглавил команду. Вы знаете, что он долго работал в молодежной команде ЦСКА, где добился определенных успехов. Это опытный специалист", - сказал Симонян.

45-летний специалист сменил на этом посту Михаила Галактионова, который покинул сборную по соглашению сторон. "Жаль, конечно, но это его решение. В паре с (Олегом) Кононовым будет работать в тренерском штабе "Терека", - отметил первый вице-президент РФС.

Гришин тренировал молодежную команду ЦСКА с 2010 года. За это время клуб дважды становился серебряным призером молодежного первенства России, а также четыре раза выигрывал бронзовые медали турнира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми
2
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
3
В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос
4
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама