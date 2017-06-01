Губернатор Ростовской области Голубев поблагодарил Бердыева за работу в ФК "Ростов"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил слова благодарности тренерскому составу футбольного клуба "Ростов" и Курбану Бердыеву, который покинул пост вице-президента - тренера клуба.

"Спасибо тренерскому составу футбольного клуба "Ростов", и особенно Курбану Бердыеву, за красивый футбол, удивительные победы и яркие эмоции от них, - написал Голубев в своем Twitter. - Отдельные слова благодарности - болельщикам клуба: именно ваша поддержка создала основу для красивых побед "Ростова". Команде желаю удачи в будущих сезонах, новых успехов и новых красивых побед. Ростов и футбол неотделимы".

В четверг стало известно, что Бердыев покинул пост вице-президента - тренера "Ростова". В прошедшем сезоне чемпионата России "Ростов" занял шестое место. В Лиге чемпионов команда стала третьей в группе с немецкой "Баварией", испанским "Атлетико" и голландским ПСВ и вышла в плей-офф Лиги Европы. Во втором клубном европейском турнире "Ростов" смог дойти до 1/8 финала, где уступил по сумме двух встреч будущему победителю турнира английскому "Манчестер Юнайтед".

Бердыев покинул команду по окончании сезона-2015/16, который стал самым успешным в истории клуба (второе место в чемпионате России и право выступить в Лиге чемпионов). 9 сентября "Ростов" сообщил, что специалист назначен на должность вице-президента - тренера клуба.