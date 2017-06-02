Традиционный турнир "Московская сабля" впервые за 44 года стартует на новой арене

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. В Москве на малой арене "ВТБ Ледовый дворец" стартует традиционный турнир по фехтованию "Московская сабля". В соревнованиях, которые являются заключительным этапом серии Гран-при, примут участие 146 мужчин и 142 женщины из 37 стран.

Российская сборная выступит на соревнованиях наполовину обновленным составом, и, по мнению тренеров команды, главной задачей на этих соревнованиях будет подготовка молодежи к следующим Играм в Токио 2020 года.

Мужскую сборную России по фехтованию представят на турнире 20 саблистов, в числе которых 8-кратный чемпион мира Алексей Якименко, четырехкратный чемпион мира Вениамин Решетников, двукратный чемпион мира в команде Камиль Ибрагимов и другие саблисты.

Безусловным лидером женской сборной станет двукратная олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Яна Егорян. Олимпийская чемпионка Рио-2016 в командных соревнованиях Софья Великая данный турнир пропустит, заявив, что она готовится к следующему сезону, в том числе и к юбилейному турниру "Московская сабля", который в 2018 году отметит 45-летие.

Очередной 42-й турнир по счету (соревнования не проводились в 1991 и 1993 гг) "Московская сабля" впервые пройдет на малой арене "ВТБ Ледовый дворец" 2-4 июня, ранее соревнования неизменно проходили в столичном УСЗ "Дружба". В субботу определятся победители мужского турнира, в воскресенье - женского (начало финалов - 18:00 мск).

В последний раз мужские соревнования российские саблисты выиграли в 2013 году, когда победу одержал Николай Ковалев, тогда как женский турнир в 2014 году выиграла Екатерина Дьяченко. Год назад россияне были бронзовыми призерами - у мужчин награду завоевал Ковалев, у женщин Юлия Гаврилова.