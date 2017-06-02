МВД начало доследственную проверку по факту хищения средств ХК "Динамо" в Подмосковье

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной полиции проводят доследственную проверку по заявлению руководства московского хоккейного клуба "Динамо" о незаконном присвоении средств спортивного общества "Динамо" в Подмосковье.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области проводят доследственную проверку по заявлению руководства ООО "Хоккейный клуб "Динамо Москва" по фактам возможных незаконных действий, связанных с присвоением денежных средств спортивного общества "Динамо", полученных от оказания различных услуг, в том числе предоставления в аренду ледовых площадок.

По словам представителя МВД, с целью проверки фактов, указанных в заявлении, проведены осмотры тренировочной базы "Новогорск" и АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо". В ходе мероприятия изъяты документы об оказании услуг по предоставлению в аренду ледовой площадки, документы по договорным отношениям, кассовые документы по расходованию наличных денег. "В настоящее время в рамках доследственной проверки проводится изучение и оценка данных документов на предмет наличия возможных признаков противоправной деятельности", - заключила Волк.

Пресс-служба клуба сообщила, что представители МВД накануне провели обыск в офисе московского клуба КХЛ "Динамо". "Данные следственные действия проводились в рамках проверки по просьбе заместителя председателя правления ЦС ВФСО "Динамо" Сергея Федорова. В своем письме на имя главы МВД РФ Федоров указывает, что один из сотрудников базы, по имеющейся у него информации, занимался хищениями средств от аренды льда", - говорится в заявлении.

Ранее председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский обвинил в неэффективном и неграмотном управлении генерального директора хоккейного клуба Андрея Сафронова, из-за которого, по его словам, у клуба возник долг в 2 млрд рублей.