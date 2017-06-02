Мутко посетил расположение сборной России по футболу в Австрии

Источник: российские телеканалы заплатят $35-40 млн за права на показ ЧМ-2018Спорт 2 июня, 14:46
Беленов: приезд Мутко к сборной России добавил футболистам положительных эмоцийСпорт 2 июня, 14:42
Количество стран-участниц и регионов на Российско-Китайском ЭКСПО выросло на 50% в 2017 г.Новости Урала 2 июня, 14:37
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. ОнлайнЭкономика и бизнес 2 июня, 14:28
Комитет Совфеда одобрил кандидатуру Небензи на должность постпреда РФ при ООНПолитика 2 июня, 14:27
Лучшие издательские проекты и книги объявят на книжном фестивале "Красная площадь"Новости агентства 2 июня, 14:25
В России проходит конкурс возрождения культурного достоянияСоциальная ответственность 2 июня, 14:22
Индексация зарплат не охваченных "майскими указами" бюджетников потребует 200 млрд рублейЭкономика и бизнес 2 июня, 14:14
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет при информационной поддержке ТАССНовости агентства 2 июня, 14:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко приехал в расположение сборной России по футболу, которая проводит учебно-тренировочный сбор в Австрии для подготовки к Кубку конфедераций. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.
В пятницу национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова проведет очередную тренировку. В ней из-за травмы коленного сустава не примет участия нападающий Артем Дзюба.
"Сегодня и завтра хочу побыть с командой, посмотреть какая обстановка, какой настрой, поговорить с тренерским штабом, пообщаться с ребятами, и завтра улечу в Москву. Поеду ли на игру (с венграми)? Пока не могу сказать, в понедельник есть важные мероприятия, поэтому думаю. Времени не так много, сами понимаете", - сказал Мутко.
"Ожидания от матча? В ежедневном режиме получаю информацию, мониторим, обстановка хорошая, что здесь еще может быть? С главным тренером говорим каждый день", - добавил вице-премьер РФ.
Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).