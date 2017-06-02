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Мутко посетил расположение сборной России по футболу в Австрии

Спорт
2 июня, 13:51 дата обновления: 2 июня, 14:25 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Команда проводит учебно-тренировочный сбор для подготовки к Кубку конфедераций

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НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко приехал в расположение сборной России по футболу, которая проводит учебно-тренировочный сбор в Австрии для подготовки к Кубку конфедераций. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

В пятницу национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова проведет очередную тренировку. В ней из-за травмы коленного сустава не примет участия нападающий Артем Дзюба.

"Сегодня и завтра хочу побыть с командой, посмотреть какая обстановка, какой настрой, поговорить с тренерским штабом, пообщаться с ребятами, и завтра улечу в Москву. Поеду ли на игру (с венграми)? Пока не могу сказать, в понедельник есть важные мероприятия, поэтому думаю. Времени не так много, сами понимаете", - сказал Мутко.

"Ожидания от матча? В ежедневном режиме получаю информацию, мониторим, обстановка хорошая, что здесь еще может быть? С главным тренером говорим каждый день", - добавил вице-премьер РФ.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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