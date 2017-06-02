Дзюба не примет участия в пятничной тренировке сборной России

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба не примет участия в пятницу в тренировке сборной России по футболу, которая продолжает подготовку к Кубку конфедераций в Австрии. Об этом сообщается в Twitter сборной.
"Артем Дзюба не примет участия в сегодняшней тренировке, - говорится в сообщении. - Дзюба тренировался вчера с ограничениями ввиду с сохраняющимся лимитом движения в коленном суставе. Признаков перегрузки и обострения процесса в коленном суставе нет, но полноценное участие в тренировке в связи с этой причиной затруднительно".
Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).